Шойгу рассказал о последствиях подрыва на Каховской ГЭС

Минувшей ночью киевский режим совершил очередное террористическое преступление: был совершён подрыв сооружений Каховской ГЭС, что привело к затоплению значительных территорий.

Об этом говорится в заявлении главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, которое публикует Telegram-канал российского военного ведомства. Он отметил, что не добившись успеха в попытках наступления, противник предпринял террористические по сути действия.

«Кстати, противник приступил к сооружению на правом берегу Днепра оборонительных позиций, что говорит о его намерении перейти здесь к обороне», – подчеркнул Шойгу.

Цель подрыва ГЭС, считает министр обороны, не допустить на этом участке фронта наступательных действий российской армии.

«Для этого киевский режим осуществил диверсионный, по сути, террористический акт, который привёл к затоплению значительных территорий и будет иметь тяжёлые и долговременные экологические последствия», – подчеркнул Шойгу.

Кроме того, как отметил он, согласно имеющимся данным, значительно увеличен сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что ведёт к еще большему затоплению территорий.

«Этот факт свидетельствует о заранее спланированной киевским режимом крупномасштабной диверсии», – резюмировал министр обороны.

Как ранее писал «Эксперт», Шойгу сообщил, что течение последних 3-х суток ВСУ предприняли давно обещанное контрнаступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы, однако все их попытки удалось сорвать.