В течение последних 3-х суток ВСУ предприняли давно обещанное контрнаступление на разных участках фронта, сосредоточив для этого большое количество техники и живой силы, однако все их попытки удалось сорвать.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Согласно данным, которые сообщил министр, противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм.

«Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери», ж – цитирует Шойгу РИА Новости.

По его словам, 4 июня силами 23-й и 31-й механизированных бригад ВСУ предпринял попытку наступления сразу на пяти направлениях. Ни на одном из них противник успеха не добился и понёс при этом чувствительные потери. Уничтожено 300 боевиков, 26 боевых бронированных машин, 16 танков, и 14 автомобилей.

5 июня ВСУ потеряли более 1 600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 5 Leopard, 3 колёсных танка AMX-10 и 136 единиц другой военной техники.

Всего за три дня боевых действий, по данным министра обороны, на всех направлениях российские силы уничтожили до 3 715 боевиков, 207 бронированных машин, 134 автомобиля, 52 танка, 5 самолетов, 2 вертолёта.

«При отражении наступления ВСУ погиб 71 российский военнослужащий, 210 получили ранения», – сообщил Шойгу.

Как ранее писал «Эксперт», в ходе селекторного совещания 30 мая Шойгу заявил, что в мае текущего года ВСУ потеряли свыше 16 тыс. военнослужащих, 16 самолётов, 5 вертолётов, 466 БПЛА, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 орудий полевой артиллерии и миномётов.

Российскими военными было перехвачено и уничтожено 196 снарядов РСЗО HIMARS, 16 ракет HARM, а также и 29 крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. Кроме того, в Киеве был поражен американский ЗРК Patriot.

