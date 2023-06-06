США начинают криптогеддон

Вчера вечером всего за час криптовалютный рынок лишился более $50 млрд капитализации, рухнувшей с $1,13 до $1,08 трлн. Причиной стал иск в суд поданный Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) против крупнейшей крипто-биржи мира Binance и ее гендиректора Чанпэна Чжао.

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«Мы утверждаем, что организации Чжао и Binance участвовали в разветвленной сети обмана, конфликтов интересов, нераскрытия информации и преднамеренного уклонения от закона», – говорится в заявлении председателя SEC Гэри Генслера.

Binance обвиняют в создании незарегистрированных бирж, искажении информации, продаже незарегистрированных ценных бумаг и ряде других преступлений – всего перечислено 13 обвинений. При этом часть утверждений SEC прямо бьет не только по этой, но и по другим криптобиржам и многим компаниям, так или иначе связанным с этой индустрией.

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Так, в иске SEC утверждается, что некоторые токены, в том числе Solana, Cardano, Polygon, Filecoin, Cosmos, Sandbox, Decentraland, Algorand, Axie Infinity и COTI продавались как ценные бумаги.

Реакция альткоинов на это была моментальной: Solana упала на 13%, Cardano – на 8%, Polygon – на 6%, а Filecoin – на 10%. Binance Coin, собственный токен крупнейшей в мире биржи цифровых активов, упал на 13%.

Биткоин, конечно, тоже упал – на 6,5% до $25,49 тыс. Это минимум с марта.

Такая мощная реакция легко объяснима: через Binance проходит ни много, ни мало около половины всего объема торговли криптовалютой. Некоторые обвинения SEC могут быть предъявлены структурам, пытавшимся как-то обезопасить себя от нарушения противоречивых требований американских регуляторов. Другие претензии напоминают те, которые были предъявлены рухнувшей крипто-бирже FTX.

Когда-то китайская Binance создала Binance.US как отдельную компанию, которая позиционировалась как независимая и строго соблюдающая все мыслимые требования регуляторов США. Сделано это было для того чтобы снизить риски как для основной биржи, так и для самого Чанпэна Чжао. Но не помогло.

По версии SEC, китайская компания контролировала деятельность американской – и появление последней само по себе может считаться отдельным составом преступления. Она, считает регулятор, была создана «в рамках тщательно продуманной схемы уклонения от федеральных законов США о ценных бумагах».

Более того SEC утверждает, что Binance и ее соучредитель Чанпэн Чжао смешали миллиарды долларов средств инвесторов со своими собственными деньгами. И хотя сама биржа все отрицает, рынок это не успокаивает.

Упали не только криптовалюты, но и акции компаний, связанных с блокчейном. Акции конкурирующей криптобиржи Coinbase Global падали более чем на 11%. Крипто-майнер Riot Platforms терял 8,2%, Marathon Digital – 8,7%, а Hut 8 Mining — 3,9%. Акции крупного владельца биткоинов MicroStrategy упали на 8,4%. Подешевели и бумаги производителей оборудования для майнинга биткоина Ebang International и Canaan.

Для самого биткоина ситуация тоже непростая. Он долгое время находился в диапазоне $26 тыс. – $28 тыс., но вчера пробил сильную поддержку на нижнем его краю. Теперь ключевым уровнем будет $25,2 тыс. – а дальше падение может пойти очень далеко.

За несколько часов до обнародования иска SEC исследовательская компания Glassnode сообщила, что на уровне $26,8 тыс., где тогда был биткоин, было куплено около 4,6% всех биткоинов. Это очень высокая концентрация и серьезное падение курса могло бы привести к паническому закрытию позиций, которое только ускорило бы обвал.

В этом направлении события и развиваются.

После движения вниз Glassnode уточнила, что это увеличило число монет в минусе на 1,26 млн. Из чего следует, что примерно за час около 7,5% позиций превратились из плюсовых в минусовые – ситуация очень хрупкая для старейшей криптовалюты.