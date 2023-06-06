Страхование Промышленность

Стартовые партии приоритетной промышленной продукции застрахуют

6 июня 2023, 18:59

Кабмин и ЦБ проработают механизм льготного страхования технических рисков до 1 октября

mos.ru

Правительство РФ и Центробанк должны к октябрю проработать механизм льготного страхования технических рисков производителей стартовых партий приоритетной промышленной продукции. Об этом говорится в поручении президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях поддержки производства российской приоритетной промышленной продукции рассмотреть вопрос о формировании механизма льготного страхования технологических рисков производителей стартовых партий такой продукции», — говорится в поручении.

Доложить о проделанной работе необходимо до 1 октября 2023 года.
 