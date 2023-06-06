Стартовые партии приоритетной промышленной продукции застрахуют

Правительство РФ и Центробанк должны к октябрю проработать механизм льготного страхования технических рисков производителей стартовых партий приоритетной промышленной продукции. Об этом говорится в поручении президента РФ по итогам заседания президиума Госсовета, опубликованном на сайте Кремля.

Статья по теме: Российскому бизнесу всё нипочём «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России в целях поддержки производства российской приоритетной промышленной продукции рассмотреть вопрос о формировании механизма льготного страхования технологических рисков производителей стартовых партий такой продукции», — говорится в поручении. Доложить о проделанной работе необходимо до 1 октября 2023 года.

