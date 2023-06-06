Цены на газ в Европе взлетели на фоне ужесточения рынка

Цена газа в Европе совершила рывок в 20%, пишет Bloomberg. Эксперты видят причину в начавших появляться признаках ужесточения рынка сжиженного газа (СПГ) и постепенного роста спроса на топливо в Азии. МВт-час вчера стоил 28,48 евро (300 евро или 323 доллара за тысячу кубов). Рост с почти двухгодового минимума, достигнутого на прошлой неделе, самый большой как минимум за два последних месяца. В Великобритании цены на газ выросли еще сильнее – на 22%. Многие специалисты считают, что цены на газ достигли дна и начали движение вверх.

«Сегодня сложилась классическая ситуация идеального шторма»,- прокомментировал скачок цен начальник отдела энергетических рынков консалтинговой компании Eyebright Ltd. Тим Патридж.

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Среди неблагоприятных факторов, способствовавших скачку цен, естественно, незапланированная остановка добычи газа на месторождении Норн в Норвегии, снижение добычи нефти Саудовской Аравией и, конечно же, все более заметное предпочтение, которое американские и иные газовики сейчас отдают Азии перед Европой, которая все еще приходит в себя от беспрецедентного энергетического кризиса.

Для европейцев, похоже, прозвучал первый звонок, как бы предупреждающий, что расслабляться рано. Хотя не расслабиться после очень тяжелого прошлого года сейчас чисто психологически европейцам, конечно, нелегко: у них осталось газа в подземных газовых хранилищах намного больше среднего уровня прошлых лет благодаря теплой зиме и рекордному импорту СПГ, а также относительно низкий спрос на газ на континенте.

Не расслабляются самые осторожные трейдеры, которые пытаются учесть в своих расчетах и прогнозах как можно больше факторов. Например, то, что поставки российского газа могут еще больше сократиться или прекратиться вообще. Естественно, все понимают, что конкуренция с Азией за газ в этом году будет как никогда острая. Причем, в отличие от прошлого года газовозы будет выгоднее отправлять в Азию, потому что, к примеру, по данным BloombergNEF, цены на газ в Азии будут выше европейских как минимум в июле, августе и сентябре.

Влияет на цены на газ и то, что происходит на нефтяных рынках, потому что долгосрочные контракты на поставку СПГ часто связаны с нефтью. Эр-Рияд 4 июня объявил об одностороннем сокращении добычи нефти с 1 июля на 1 млн бар./д., что тоже подталкивает цену «голубого топлива» вверх.

Угольные фьючерсы на следующий год взлетели на 12% до 108 долларов за тонну. Энергетические компании, между тем, часто переключаются при производстве электроэнергии с газа на уголь и наоборот. Естественно, цены угля и газа тоже взаимосвязаны.

«Сегодня на поверхность неожиданно поднялись многие риски,- объясняет ситуацию на газовом рынке Тим Патридж.- С другой стороны, тенденция движения вниз (цен на газ), похоже, приостановилась».

