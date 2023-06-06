Украинские мужчины придумали новый способ сбежать из страны

Украинские мужчины придумали новый способ уехать из страны, чтобы избежать мобилизации. Для того, чтобы покинуть «незалежную», они подделывают документы о смерти своих жён, пишет издание Interia.

«Не все украинцы хотят участвовать в боевых действиях, – говорится в публикации. – Некоторые, опасаясь призыва в армию, решаются на членовредительство, другие – подделывают документы, чтобы легально пересечь границу. В частности, они «убивают» своих супруг».

В статье также приводятся данные пресс-секретаря пограничной службы Украины Андрея Демченко, который сообщил, что ежедневно пограничники задерживают минимум 20 человек, пытающихся незаконно выехать из страны.

«Мужчины используют поддельные документы, в том числе свидетельства о смерти своих жён, так как границу Украины разрешается сейчас пересекать родителям-одиночкам», – пояснили журналисты издания Interia.

Как ранее писал «Эксперт», по данным издания Daily Mail на фоне спецоперации, которая продолжается на Украине, в Великобритании существенно сократилось число новобранцев в армию, а также увеличилось количество подающих в отставку. Таким образом, британцы массово бегут из армии, опасаясь оказаться на Украине и погибнуть там.

