В Госдуме назвали разрушение Каховской ГЭС военным преступлением Киева

Глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Леонид Слуцкий прокомментировал разрушение Каховской ГЭС.

По его словам, случившееся может стать гуманитарной, экологической и экономической катастрофой. При этом украинские удары по ГЭС он назвал государственным терроризмом и военным преступлением Киева, передаёт РИА Новости.

«Государственный терроризм и военное преступление - вот что такое удары киевской хунты по Каховской ГЭС – важнейшему объекту гражданской, подчеркиваю, гражданской (!) инфраструктуры, – подчеркнул он. – Разрушение Каховской ГЭС рискует стать экономической, гуманитарной, экологической катастрофой».

В связи с атакой украинских боевиков на Каховскую ГЭС Слуцкий призвал «со всей серьёзностью» отнестись к данным о подготовке Киевом теракта с «грязной бомбой».

«В руках неонацистских нелюдей может находиться страшное оружие. Их надо остановить - решительно и жёстко», – резюмировал политик.

Как ранее писал «Эксперт», руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами прокомментировал разрушение Каховской ГЭС.

По словам представителя Кремля, ГЭС обрушилась в результате преднамеренной диверсии со стороны Украины. Пеков предположил, что эта диверсия связана с «неудачным наступлением» ВСУ, а также ставит собой цель лишить Крым воды.

