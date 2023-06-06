В Иране нашли финансовый инструмент для торговли с Россией

Спустя год «непрерывных усилий», Россия и Иран представили новые финансовые инструменты, которые позволят переводить деньги между странами и осуществлять двустороннюю торговлю с использованием национальных валют. Об этом сообщил исполнительный директор Иранской международной выставочной компании Сейед Ахмад Реза Алаи на церемонии открытия в Тегеране Международной выставки финансовой индустрии, передает иранское агентство Tasnim.

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«На выставке будет представлен инструмент банковской гарантии между иранским банком Pasargad и российским Сбербанком, а также состоится открытие внутреннего аккредитива, на основании которого можно будет вести двустороннюю торговлю с использованием национальных валют», — заявил Алаи.

В работе 15-й Международной выставки финансовой индустрии Iran FINEX 2023 принимают участие 136 ведущих компаний, работающих в биржевой, банковской и страховой отраслях, добавил он.