В Херсонской области повреждена верхняя часть Каховской ГЭС

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев рассказал о повреждении Каховской гидроэлектростанции. Власти Херсонской области заверяют, что угрозы для населения в настоящий момент нет.

«Было несколько попаданий в два часа ночи в верхнюю часть ГЭС, где находятся шандоры, где непосредственно находятся задвижки, и ее снесло. Дамба не разрушена, и это огромное счастье», — цитирует Леонтьева «РИА Новости».

Уровень воды после разрушения станции поднялся на 2,5-4 метра ниже по течению, все службы находятся на месте, сообщил градоначальник.

Разрушение задвижек Каховской ГЭС мэр назвал террористическим актом. Эвакуация населения пока не требуется, добавил он, уточнив, что она может понадобиться в населенных пунктах ниже по течению; в зону подтопления рискуют попасть около 300 домов.

Ситуация в прибрежных районах Днепра находится под контролем, заявил между тем глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. «Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, ночью в районе станции было тихо, прилетов не зафиксировано, речь идет о старых разрушениях — плотина «не выдержала, одна опора рухнула, и пошло затопление», рассказал собеседник агентства.

Каховская ГЭС — нижняя ступень каскада днепровских гидроэлектростанций, она расположена в пяти километрах от Новой Каховки Херсонской области. По последним данным, электроэнергию станция не вырабатывает, пишет «Интерфакс». Москва ранее распространила в СБ ООН письмо с призывом прекратить провокации с обстрелом ГЭС со стороны Киева, поскольку разрушение плотины повлечет катастрофические последствия для населения.