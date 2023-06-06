В Минюсте посчитали проект о налоге на сверхприбыль противоречащим Конституции

Российский Минюст в заключении к законопроекту на сверхприбыль прошлых лет назвал ряд пунктов инициативы не соответствующими Основному закону РФ. Ведомство также не согласилось с основаниями для освобождения ряда добывающих отраслей от налога.

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Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пакет документов проекта.

Накануне, 5 июня, Министерство финансов сообщило, что инициатива была одобрена на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, из перечня плательщиков налога предусматривается исключение для тех, кто платит единый сельскохозяйственный налог. Законопроект планируется рассмотреть на ближайшем заседании кабмина.

По сведениям издания, ранее в Минфине объясняли освобождение добывающих отраслей от обязанности платить налог на сверхприбыль повышением для них фискальной нагрузки в 2022 году — в частности, «Газпром» заплатил через НДПИ 1,2 трлн руб.; для нефтяной сферы были введены дополнительные пошлины.

Минюст законопроект согласовал, сообщает газета, однако у ведомства остались вопросы к тексту инициативы.

В министерстве, в частности, указали на то, что четких оснований для освобождения ряда добывающих отраслей от налога так и не было представлено. По мнению Минюста, каждое лицо должно уплачивать законно установленные налоги, которые должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными.

В ведомстве также обратили внимание на то, что налоговой базой признается сверхприбыль прошлых лет. Таким образом, придается фактически обратная сила нормам, регулирующим подобные правоотношения, а это противоречит статье 57 конституции, которая гласит, что законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют.