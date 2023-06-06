В Новгородской области стартовало производство на базе бывшего завода IKEA

Под Новгородом состоялось торжественное открытие предприятия на площадке ушедшей из РФ компании IKEA.

Об этом сообщает ТАСС.

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Предприятие, ранее носившее название ООО «ИКЕА Индастри Новгород», было самым большим заводом IKEA в России и одной из крупнейших мебельных фабрик в стране. Изначально у компании были мощности по выпуску ДСП и ЛДСП, а также мебельная фабрика, которая производила каркасы для гардеробных систем и кухонной мебели.

Новые владельцы планируют сохранить и расширить направления работы. «Первое направление остается без изменений — это производство ДСП и ЛДСП. Это b2b-продукция. Рынок ДСП довольно волатильный, цены на нем цикличны: за периодом дефицита следуют периоды спада спроса и падения цен. Но в нашем случае дополнительную устойчивость бизнес-модели будут придавать другие направления», — рассказал гендиректор компании «Слотекс» Вадим Осипов.

Вторым направлением производства станут мебельные компоненты и комплектующие, или так называемые префабы — изделия высокого уровня обработки и гарантированного качества. Третье направление — линейка корпусной мебели под собственным брендом. «Это уже выход на конечного потребителя (b2c-рынок). Вначале мы планируем выпускать системы хранения, гардеробы и кухонную мебель. Со временем выйдем в смежные категории: home office, детские. Ассортимент будем формировать параллельно с запуском описанных ранее направлений», — сообщил Осипов. Уточняется, что компания планирует оставаться в том же ценовом сегменте.

Трехлетний план предприятия предусматривает перезапуск на имеющейся технологической базе и поэтапное расширение. В «Слотексе» рассчитывают, что до конца этого периода дополнительные инвестиции в развитие актива могут составить 2-3 млрд руб.

«ИКЕА Индастри Новгород» была единственным крупным потребителем низкосортной древесины в Новгородской области, отмечает агентство. Ежегодно предприятие перерабатывало до 600 тыс. куб. м низкосортного, преимущественно лиственного, сырья. Обеспечение предприятия на 90% осуществлялось региональными лесозаготовительными и деревообрабатывающими организациями. Актив находился на простое с марта прошлого года, а в феврале 2023-го комиссия Минпромторга одобрила его продажу. В марте завершилась сделка по покупке предприятия ООО «Инвест Плюс», в конце апреля оно было переименовано в ООО «Экстраверт».

По словам Осипова, штат компании на данный момент составляет более 350 человек, сокращений не планируется.

Запуск мебельной фабрики ожидается во втором полугодии 2023-го. В течение года ООО «Экстраверт» собирается увеличить объемы закупа сырья до 400 тыс. куб. м и наладить процессы на уровне 2/3 мощности производства.