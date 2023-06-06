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В Новгородской области стартовало производство на базе бывшего завода IKEA

6 июня 2023, 16:43
slotex.com

Под Новгородом состоялось торжественное открытие предприятия на площадке ушедшей из РФ компании IKEA.

Об этом сообщает ТАСС.

Предприятие, ранее носившее название ООО «ИКЕА Индастри Новгород», было самым большим заводом IKEA в России и одной из крупнейших мебельных фабрик в стране. Изначально у компании были мощности по выпуску ДСП и ЛДСП, а также мебельная фабрика, которая производила каркасы для гардеробных систем и кухонной мебели.

Новые владельцы планируют сохранить и расширить направления работы. «Первое направление остается без изменений — это производство ДСП и ЛДСП. Это b2b-продукция. Рынок ДСП довольно волатильный, цены на нем цикличны: за периодом дефицита следуют периоды спада спроса и падения цен. Но в нашем случае дополнительную устойчивость бизнес-модели будут придавать другие направления», — рассказал гендиректор компании «Слотекс» Вадим Осипов.

Вторым направлением производства станут мебельные компоненты и комплектующие, или так называемые префабы — изделия высокого уровня обработки и гарантированного качества. Третье направление — линейка корпусной мебели под собственным брендом. «Это уже выход на конечного потребителя (b2c-рынок). Вначале мы планируем выпускать системы хранения, гардеробы и кухонную мебель. Со временем выйдем в смежные категории: home office, детские. Ассортимент будем формировать параллельно с запуском описанных ранее направлений», — сообщил Осипов. Уточняется, что компания планирует оставаться в том же ценовом сегменте.

Трехлетний план предприятия предусматривает перезапуск на имеющейся технологической базе и поэтапное расширение. В «Слотексе» рассчитывают, что до конца этого периода дополнительные инвестиции в развитие актива могут составить 2-3 млрд руб. 

«ИКЕА Индастри Новгород» была единственным крупным потребителем низкосортной древесины в Новгородской области, отмечает агентство. Ежегодно предприятие перерабатывало до 600 тыс. куб. м низкосортного, преимущественно лиственного, сырья. Обеспечение предприятия на 90% осуществлялось региональными лесозаготовительными и деревообрабатывающими организациями. Актив находился на простое с марта прошлого года, а в феврале 2023-го комиссия Минпромторга одобрила его продажу. В марте завершилась сделка по покупке предприятия ООО «Инвест Плюс», в конце апреля оно было переименовано в ООО «Экстраверт».

По словам Осипова, штат компании на данный момент составляет более 350 человек, сокращений не планируется. 
Запуск мебельной фабрики ожидается во втором полугодии 2023-го. В течение года ООО «Экстраверт» собирается увеличить объемы закупа сырья до 400 тыс. куб. м и наладить процессы на уровне 2/3 мощности производства.