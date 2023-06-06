В Новороссии выдан первый ипотечный кредит

Промсвязьбанк (ПСБ) выдал первый ипотечный кредит на новых территориях РФ. Семья из ДНР взяла 850 тыс. рублей на покупку вторичного жилья в городе Шахтерске, сообщили в пресс-службе банка.

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«ПСБ выдал первый ипотечный кредит в новых российских регионах. Ипотеку получила семья из Донецкой народной республики на покупку квартиры на вторичном рынке в городе Шахтерске недалеко от Донецка. Размер кредита составил 850 000 рублей, срок – 20 лет. Страховую защиту по ипотечной сделке обеспечила компания "ПСБ-Страхование"», — сообщили в ПСБ.

В банке также отметили, что после запуска жилищного строительства с использованием механизма долевого участия жители новых регионов РФ смогут воспользоваться льготной ипотекой по ставке не более 2%. В ПСБ при этом пообещали в полном объеме удовлетворить спрос населения на предоставление льготных кредитов.

