В России при поддержке ФРП открылся первый завод по производству полиэфирного волокна

В Ростовской области запустили первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна полного цикла. Продукция предприятия позволит импортозаместить до 60% рынка.

Инвестиции в создание нового завода превысили 5 млрд рублей, из которых 490 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

С помощью средства займа предприятие закупило современное автоматическое оборудование и запустило в Шахтах Ростовской области серийное производство полиэфирного штапельного волокна. Мощность производства составляет 200 тонн в сутки или 73 тысячи тонн в год.

Благодаря запуску нового завода компания планирует снизить долю импорта полиэфирного волокна в стране на 60%.

Выпускаемая продукция востребована среди предприятий легкой промышленности. Полиэфирное штапельное волокно используется для производства нетканых материалов (например, влажных салфеток и масок для лица), для пошива одежды, изготовления геотекстиля и основы для мягкой кровли. Среди ключевых заказчиков другие заемщики ФРП предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики компания «Авангард» и «Коттон Клаб».

Запуск нового завода позволил создать более 250 рабочих мест. До конца года их число увеличится до 380.

ФРП, созданный для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения, предоставляет займы под 1% и 3% годовых сроком до 10 лет в объеме от 5 млн до 5 млрд рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.