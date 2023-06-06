В «Ростехе» сообщили, что первый испытательный полет SSJ-NEW состоится в ближайшее время

В производственном центре филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») состоялась выездная сессия научно-технического совета (НТС), посвященного подготовке первого опытного самолета SSJ-NEW к летным испытаниям.

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Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха».

Отмечается, что члены НТС высоко оценили степень готовности самолета и объем отработок систем, особое внимание было уделено обеспечению безопасности полетов.

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«Мы вышли на финишную прямую подготовки SSJ-NEW к первому испытательному полету. Специалистами наших предприятий проделана большая работа по импортозамещению всех иностранных систем авиалайнера на российские. Машина получила отечественную систему управления, авионику, шасси, гидросистему, систему кондиционирования воздуха и многое другое. Первый полет состоится в ближайшее время, после проверок оборудования на земле. Их цель — обеспечение безопасности пассажиров, ведь в перспективе SSJ-NEW вместе со среднемагистральным МС-21 станет основой парка российских авиакомпаний», — приводятся слова первого заместителя гендиректора «Ростеха» Владимира Артякова.

Сообщается, что по итогам НТС составлен финальный перечень наземных проверок, которые должен пройти самолет перед началом летных испытаний. Для ускорения программы испытаний первый полет SSJ-NEW выполнит на франко-российских двигателях SaM146; второй опытный образец начнет программу с отечественными двигателями ПД-8, прибытие которых в Комсомольск-на-Амуре ожидается в ближайшие недели.

По словам замглавы ОАК по гражданской авиации и гендиректора корпорации «Иркут» Андрея Богинского, в течение нескольких недель планируется начать заводские доводочные испытания, в рамках которых состоится первый полет. «На следующем этапе самолет будет представлен специалистам Росавиации для проведения сертификационных испытаний, по итогам которых импортозамещенные системы будут одобрены к использованию на борту SSJ-NEW. Это позволит начать серийное производство и коммерческую эксплуатацию самолета», — рассказал Богинский.

SSJ-NEW создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Модель пополнит семейство самолетов типа SuperJet, которые эксплуатируются в России в настоящее время.