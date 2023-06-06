В Японии спрогнозировали жесткую мировую борьбу за СПГ вплоть до 2030 года

Острая глобальная конкуренция за сжиженный природный газ не прекратится в ближайшее время из-за превышения спроса над предложением.

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Как отмечается в ежегодном докладе правительства Японии, которая является крупнейшим импортером СПГ в мире, дисбаланс может обостриться к 2025 году, передает ТАСС. В связи с этим мировая «борьба за СПГ» в ближайшей перспективе будет продолжаться, подчеркивается в материале.

В то же время, согласно прогнозам Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, спотовые цены на этот вид топлива могут превышать цены по долгосрочным контрактам до второй половины 2020-х, в частности, по причине роста спроса на СПГ со стороны Европы, которая отказалась от энергоресурсов из России и начала возводить мощности по приему сжиженного природного газа. В случае, если ситуация со спросом на газ в ЕС сильно не изменится, то цены могут вернуться на уровень, «каким он был до нынешнего дисбаланса спроса и предложения», только после 2030 года, указывается в докладе.

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Ранее такие же прогнозы озвучил аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, пишет агентство. Он отметил, что жесткая конкуренция на рынке СПГ может снизиться, если, к примеру, начнется глобальная рецессия либо Япония нарастит число перезапускаемых АЭС, остановленных после аварии на «Фукусиме-1» в 2011 году. В долгосрочной перспективе, по словам эксперта, сложная ситуация с балансом спроса и предложения может сохраняться до 2026 года, когда будет расширена производственная база Катара.

Авторы доклада предупреждают, что ситуация отражается на развивающихся государствах, которые не могут предлагать поставщикам на спотовом рынке такую же высокую оплату, как богатые страны. Из-за этого, поясняется в документе, ряд азиатских стран сократил импорт СПГ, а некоторые регионы были вынуждены прибегать к веерным отключениям электроэнергии. Такие меры вводились, в частности, в Бангладеш и Пакистане, который закупал до 50% своего импорта сжиженного газа на спотовом рынке.

В Японию поступает около 9% всего СПГ из России, этот объем обеспечивает приблизительно 3% генерации электроэнергии в этой стране, которая является третьей экономикой мира. В Токио неоднократно указывали на важность проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» для энергетической безопасности страны, а японские компании сохранили участие в них ипосле решения РФ о переводе их в российскую юрисдикцию. Япония согласовала с партнерами по G7 исключение из-под действия потолка цен на нефть с проекта «Сахалин-2», основным продуктом которого является сжиженный природный газ.