Владимир Ефимов: льготу на аренду земли предоставили власти Москвы технопарку «Горизонт»

Власти Москвы предоставили технопарку «Горизонт» налоговую льготу: сниженную ставку в размере 0,01% от кадастровой стоимости участка сроком на 10 лет. За счёт этого компания сможет ежегодно экономить на налогах около 12,5 млн рублей и направлять их в собственное развитие, сообщил 6 июня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город предоставил технопарку "Горизонт" льготу по аренде земельного участка площадью 1,8 га на северо-востоке столицы. Теперь технопарк сможет экономить ежегодно 12,5 млн рублей», — сказал Владимир Ефимов. Сэкономленные таким образом средства компания сможет направлять свое развитие. Поэтому такие преференции для города являются долгосрочной инвестицией, за счет которой в столице появятся новые разработки и продукция, добавил вице-мэр.

Технопарк занимает площади бывшего завода «Спецстанок», расположенного в Бутырском районе Москвы. В нем работают компании, которые специализируются на работе в сфере информационных технологий.

Как напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, это уже вторая компания с начала года, получившая такие преференции от властей столицы. «Ранее в этом году город также заключил дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка в Зеленограде с фармацевтической компанией "Биннофарм", которая имеет статус промышленного комплекса. Это позволило предпринимателю в 5 раз снизить арендную плату и экономить около 1,2 млн рублей ежегодно», — отметил он.

Добавим, власти Москвы разработали целый ряд мер по поддержке бизнеса города. Так, получить сниженную ставку на аренду земли могут организации, которым присвоен статус технопарка (0,01% от кадастровой стоимости участка) или промышленного комплекса (0,3% от кадастровой стоимости соответственно). Всего с 2016 года, когда были запущены эти меры господдержки, льготы получили около 30 промышленных комплексов и технопарков, примерно для 50 земельных участков, резюмировал Максим Гаман.