Владимир Ефимов: титановые имплантаты начнут выпускать в 2024 году в ОЭЗ Москвы

«Русатом Имплантат», компания из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в конце 2024 года начнет серийный выпуск титановых имплантатов, которые применяются в восстановительной травматологии и ортопедии. Производитель намерен в перспективе занять около трети российского рынка, сообщил 6 июня заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадке "Алабушево" новый арендатор ОЭЗ "Технополис Москва", компания "Русатом Имплантат" откроет производство собственных материалов и изделий медицинского назначения мирового уровня. Предприятие планирует ежегодно выпускать не менее 140 тыс. единиц титановых имплантатов и необходимого хирургического инструмента для их установки, изъятия и замены», — сказал Владимир Ефимов. По его словам, запуск серийного производства продукции намечен на четвёртый квартал 2024 года. «Уровень локализации производства имплантов достигнет 90%», — добавил вице-мэр.

В том числе, компания планирует начать выпуск пластин для накостного остеосинтеза мелких, средних и крупных костных фрагментов, а также штифтов, которе используются при лечении переломов плечевой, бедренной и большеберцовой костей.

Общая площадь производства превысит 1,7 тыс. кв. м, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. «Ожидается, что продукция компании заместит западные аналоги в области восстановительной хирургии, что повысит доступность российской высокотехнологичной медицинской помощи и ее независимость от конъюнктуры рынка», — добавил он.

Новое производство будет размещено в одном из инновационных лабораторно-промышленных корпусов, расположенных на площадке «Алабушево», отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Добавим, что «Русатом Имплантат» — это дочернее предприятие «Русатом МеталлТех», дивизионального интегратора топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия». Её создали в рамках проекта по выводу на российский рынок медицинских изделий из титана и других перспективных материалов. «Создание собственного производства имплантируемых изделий полного цикла – от материала до готового продукта – крупнейший инвестиционный проект "Русатом МеталлТех" по развитию в России медицинской промышленности», – прокомментировал гендиректор «Русатом МеталлТех» Андрей Андрианов. По его словам, при выходе на полную мощность завод сможет обеспечить треть потребности страны в медицинских имплантатах для ортопедии и травматологии. На данный момент их поставляют, в основном, иностранные поставщики.

Медицинский кластер Московской ОЭЗ уже состоит из 23 предприятий. Так, тут работают производства, которые поставляют лекарства и медицинские изделия. В «Технополисе Москва» действует особый льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. ОЭЗ расположена на шести территориях общей площадью более 260 га.