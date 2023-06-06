Владислав Овчинский: более 100 переговоров с байерами из Юго-Восточной Азии провели промышленники Москвы

Более ста целевых переговоров с байерами из Юго-Восточной Азии провели промышленники столицы в ходе международной бизнес-миссии, которую организовал в онлайн-формате городской центр «Моспром». Об этом сообщил 6 июня руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Учитывая большой спрос со стороны азиатских партнеров на измерительные приборы и оборудование, центр "Моспром" с 15 по 30 мая организовал для столичных предприятий онлайн-встречи с байерами из Индонезии и Малайзии. В бизнес-миссии приняли участие 11 московских экспортно ориентированных компаний, которые презентовали зарубежным партнерам продукцию, в том числе технику для обеспечения безопасности, оборудование для плановой и экстренной дезинфекции помещений, трубопроводы, а также обсудили возможности поставок на рынок Юго-Восточной Азии. Всего было проведено более 100 переговоров», — сказал Владислав Овчинский.

В том числе московская компания по производству нновационных материалов для ремонта, строительства и дизайна, компания «Русская Панель Групп», провела более 10 встреч с потенциальными дистрибьюторами. В ходе обратной связи стороны договорились продолжить обсуждение и проработать более детальные варианты логистики. А холдинг «Технодинамика» в рамках бизнес-миссии провел 12 встреч с представителями властей и бизнеса, по итогам которых получил первую заявку на поставку партии комплектующих.

Напомним, центр «Моспром», подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, оказывает индивидуальную поддержку экспортерам столицы. Так, его эксперты могут помочь с анализом зарубежных целевых рынков и стратегией выхода на них. А в рамках байерской программы центр бесплатно помогает промышленникам города найти контрагентов и провести с ними переговоры, в том числе в ходе международных выставок и бизнес-миссий. По официальным данным, в 2022 году эти мероприятия помогли московским производителям несырьевой неэнергетической продукции переориентировать экспортные потоки на рынки Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Подать заявки на участие и узнать другую информацию можно на сайте центра.