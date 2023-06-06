Военный эксперт назвал победителя в украинском конфликте

Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков назвал победителя в украинском конфликте.

По его мнению, уже сейчас можно говорить, что эту кампанию выиграла Россия, поэтому Запад начинает готовить против нашей страны новый конфликт, передаёт «Военное дело».

«Запад понимает, что этот конфликт, в том варианте, в котором они её начали с участием только Украины, мы уже выиграли, – подчеркнул эксперт. – И так как мы победили, Запад пытается начать эскалацию нового конфликта».

В качестве доказательства своей точки зрения он назвал чудовищные потери, который понесла украинская армия. Как отметил Сивков, Россия полностью выбили всю боевую технику ВСУ, которая у них имелась на 24 февраля 2021. Также уничтожена вся советская техника, которую Киеву передал Запад.

«Они даже вынуждены сейчас поставлять свою технику. И всё это российская армия сделала в условиях, когда, по признанию самого президента РФ Владимира Путина, она воевала не в полную силу, а, по мнению американских экспертов, – с одной связанной рукой и на цыпочках. Вот, что может наша армия», отметил аналитик.

При этом Сивком считает, что все разговоры о слабости и неспособности ВС РФ добиваться успехов исходят от врагов России.

«Можно ругать кого угодно. Но надо понимать, что в любой армии всегда много проблем и недостатков. Просто их надо выявлять, исправлять, но не ругать. Из всех армий мира наиболее мощная, сильная и отработанная — это российская армия. То, что она смогла сделать на Украине, не смогла бы сделать ни одна армия мира», – резюмировал Сивков.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поставленные в рамках спецоперации задачи уже частично выполнены.