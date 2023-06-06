ВСУ потеряли на южно-донецком направлении более десятка поставленных Киеву Западом танков

Российские военные остановили наступление вооруженных сил Украины ВСУ на южно-донецком направлении.

Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«В течение 5 июня противник продолжил ведение наступления, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе южно-донецкого направления», — указывается в сообщении министерства.

Отмечается, что атакующие соединения и воинские части ВСУ понесли серьезный урон; общие потери противника превысили 1500 военнослужащих, 28 танков, в том числе восемь «Леопардов» производства ФРГ, три французских танка АМХ-10 и 109 боевых бронированных машин.

В Минобороны уточнили, что ВСУ, понеся большие потери, переформировали остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное; на данном участке была введена в бой свежая бригада. «Одновременно противник начал наступление в направлении совхоз "Октябрьский" и Новодонецкое силами 37-й бригады морской пехоты с усилением, основу которого составили подразделения 68-й горной егерской бригады ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Подчеркивается, что в результате «активных и самоотверженных действий подразделений группировки войск "Восток", проявившими мужество и героизм», противник был остановлен, поставленных задач он не добился; по ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами.