Захарова задала Гутерришу неудобный вопрос об украинской атаке на Каховскую ГЭС

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с неудобным для него вопросом.

Она поинтересовалось, что было сделано организацией для того, чтобы помешать планам Киева разрушить ГЭС, о чём Москва предупреждала ещё осенью прошлого года, передаёт РИА Новости.

«21 октября 2022 постпред РФ при ООН Василий Небензя направил генеральному секретарю ООН письмо о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС. Вопрос к генсеку ООН: что было сделано?», - спросила Захарова.

Как ранее писал «Эксперт», глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента Леонид Слуцкий прокомментировал разрушение Каховской ГЭС.

По его словам, случившееся может стать гуманитарной, экологической и экономической катастрофой. При этом украинские удары по ГЭС он назвал государственным терроризмом и военным преступлением Киева.

Наша справка

Каховская гидроэлектростанция – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года находится в составе России.

