Запуск автоматической станции «Луна-25» запланировали на 11 августа

Автоматическая станция «Луна-25» отправится на естественный спутник Земли 11 августа 2023 года с космодрома Восточный.

Об этом сообщил туроператор RocketTrip. «11 августа — дата запуска», — говорится на сайте компании, предлагающей тур на космодром Восточный на старт «Луны-25».

Как отмечает ТАСС, в «Роскосмосе» ранее заявляли о планах запустить космический аппарат «Луна-25» в августе.

«Луна-25» станет первым российским аппаратом в современной истории, который отправится на спутник Земли. Цель проекта — доставка зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Предполагается, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.

Как ранее писал «Эксрперт», в 2023 году к спутнику Земли отправится рекордное число космических аппаратов, включая российскую «Луну-25». Также на спутник Земли отправятся аппараты от Японии, США и Индии. Цели у всех стран схожи — проверить технологии посадки в разных районах и найти следы воды в реголите и приповерхностной пыли. Для России это будет уже семнадцатый полет беспилотника с запланированной посадкой на Луну, что станет абсолютным рекордом космической эры. Все наши предыдущие аппараты были отправлены еще в советский период, последним из них была «Луна-24», которая в 1976 году доставила на Землю образец лунного грунта.

Запуск миссии был перенесен с июля на август для достижения требуемой надежности ее реализации.