Акции дня: беспилотное такси подогрело акции «Яндекса»

Котировки IT-гиганта, компании Yandex вышли в лидеры торгов по итогам сессии на Мосбирже в среду, 7 июня. Акции подорожали на +3,56% до 2406 руб. за штуку.

Акции росли на фоне новостей о запуске беспилотного такси в одном из районов Москвы. «Новость позитивна для компании, так как широкое внедрение технологии беспилотного такси позволит сократить расходы на денежные выплаты водителям "Яндекс.Такси". Однако сервис потребует дополнительных расходов на обслуживание автопилота, установку оборудования и ПО, их дальнейшее техобслуживание. На этом фоне чистый доход компании будет увеличиваться значительно медленнее выручки. Прогнозировать темпы его роста пока не представляется возможным ввиду отсутствия данных о затратах на использование технологии беспилотного вождения», - прокомментировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,50% до 2694,69 пунктов. Индекс РТС снизился на -0,22% до 1035,93 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:03 мск составила 77,55 долларов за баррель (+1,88%). Российская валюта слабела– 81,94 руб. за доллар.