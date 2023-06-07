S&P 500: ликвидность утекает, как при крахе Lehman Brothers

С понедельника минфин США активно пополняет истощившиеся за время дебатов о потолке госдолга запасы кеша. Утром пятницы они упали до $22,9 млрд – это своеобразный рекорд. 2 августа 2011 года, когда так же в последние минуты конгресс утвердил сделку, позволившую избежать дефолта, оставалось $54 млрд.

Согласно опубликованным вчера данным, остатки на общем счете казначейства выросли за понедельник с $23,4 млрд до $71,2 млрд. Это самый большой скачок с 18 апреля, когда государство получило вал платежей, связанных с крайним сроком подачи налоговых деклараций.

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Но это только начало большого пути. Минфин начал агрессивные размещения казначейских векселей. Подъем потолка госдолга позволяет ему вернуться к планам, предполагавшим заимствования на $726 млрд в апреле-июне. Уже к концу этого месяца остаток денежных средств на общем счете казначейства должен дойти до $550 млрд.

Часть привлеченных средств пойдет на погашение ранее выпущенных бумаг, но будут и поступления налогов и сборов. И все же стратег Deutsche Bank Стивен Цзэн оценил чистую эмиссию казначейских векселей только в июне в $400 млрд. В следующем квартале можно ожидать еще $500 млрд, а всего до конца года – $1,3 трлн.

Это очень серьезная откачка ликвидности. И хотя пока с рынка ушли не столь уж большие суммы, процесс запущен. Так, сегодня будет аукцион по векселям на $46 млрд, а завтра – два на $100 млрд. И это влияет на рынок не только напрямую, но и психологически.

Доходности векселей растут, а оборот акций снижается. Так, позавчера и вчера, по данным Cboe Global Markets, суммарные объемы торгов акциями в США составили $504,6 млрд и $490,3 млрд соответственно. Между тем среднее за последние 5 дней – $597,5 млрд.

На этом фоне едва ли может удивлять то, что фондовые индексы вчера вели себя вяло. Ралли технологических акций выдохлось. Недавние герои роста – акции Apple, Microsoft, Nvidia и Broadcom, прибавившие с начала года от 37,3% до 160,3%, снижались.

Благодаря им упал на 0,1% лидировавший в этом году в составе S&P 500 сектор информационных технологий. А лучший результат показал финансовый, подскочивший на 1,3% - здесь бал правили перепроданные банковские акции.

Так, Comerica, владеющая Comerica Bank и Comerica Bank & Trust подорожала вчера на 7,1%, но с начала года она все еще теряет 35,3%. А, например, акции Zions Bancorporation во вторник выросли на 4,9%, но с января упали на 38,1%.

Деловые СМИ в США вяло распространяют слухи о том, что идет активная скупка банковских акций инсайдерами. Есть и официально раскрытые факты – они, правда, потому и есть, что нужны для успокоения публики. Хотя, возможно, кто-то и поверил, что это выгодная сделка.

Но в этих бумагах скопилось и немало «шортов», покрытие которых вело бы к подобной динамике. Одни только продавцы в короткую акций PacWest, Western Alliance, Zions, Comerica, Truist Financial и KeyCorp вчера получили, по данным Ortex, бумажные убытки на $145,7 млн.

В итоге S&P 500 вырос за день на скромные 0,2%, Nasdaq Composite прибавил 0,36%, а Dow Jones Industrial Average – 0,03%. И пока ситуация не благоприятствует росту активности.

По оценкам JPMorgan Chase & Co., размещения казначейских векселей вместе с количественным ужесточением ФРС приведут к снижению рыночной ликвидности на 6% в годовом исчислении. Между тем на протяжении большей части последнего десятилетия она росла.

«Это очень большая утечка ликвидности, - цитировал Bloomberg стратега JPMorgan Николаоса Панигирцоглу. – Мы редко видели что-то подобное. Только при серьезных крахах, таких как кризис Lehman, мы наблюдали нечто похожее на это сокращение».

