В Европе заговорили о возрождении Австро-Венгерской империи 2.0. Так назвали группу стран, которые будут занимать пророссийские позиции. Авторы яркой метафоры при этом весьма плохо знают историю. Ведь первая Австро-Венгерская империя воевала с Россией в Первой мировой войне и неоднократно входила в лагерь ее противников до 1914 года. Впрочем, падкие на громкие заголовки журналисты уверены, что в ближайшее время в центре Старого Света появится «пророссийский» анклав.

К Венгрии, которая в лице премьер-министра Виктора Орбана не скрывает негативного отношения как к европейским санкциям против России, так и к поддержке Евросоюзом Украины в ее конфликте с Москвой, могут присоединиться расположенные западнее и севернее Австрия и Словакия соответственно. На юге же Венгрия соседствует с Сербией, которая пока еще в целом держится под мощным давлением Брюсселя и Вашингтона и упорно не присоединяется к антироссийской коалиции во главе с США.

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Взять, к примеру, правого австрийского политика Герберта Кикля, который хочет превратить Австрию в «оплот против мигрантов» и который может стать новым канцлером и очередной крупной головной болью для Брюсселя. Вероятность победы его ультраправой Австрийской партии свободы (FPO) на парламентских выборах осенью следующего года эксперты оценивают как довольно высокую. По крайней мере, она уже более полугода, с ноября прошлого года опережает на несколько пунктов участников нынешней правящей коалиции, состоящей из правоцентристской Австрийской народной партии (OVP), которая сейчас отстает от FPO на 8%, и «зеленых», а также еще одну крупную оппозиционную партию – Социал-демократическую партию Австрии (SPO), которая ослаблена внутренними раздорами.

Австрия не единственная страна в регионе, вероятная смена правительства в которой может привести к ослаблению поддержки генеральной линии Брюсселя в отношении Украины. Так, в расположенной по соседству Словакии к власти может прийти словацкий «орбан», лидер пророссийской левоцентристской партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо, который недавно уже возглавлял правительство Словакии, но был вынужден покинуть рост премьер-министра в 2018 году из-за мощных протестов против жестокого убийства занимавшегося журналистскими расследованиями репортера и его невесты. Сейчас он со своей партией тоже лидирует в опросах общественного мнения накануне досрочных парламентских выборов, намеченных на сентябрь. Фицо уже, кстати, пообещал в случае прихода к власти прекратить оказывать Украине военную помощь.

«Это будет катастрофа»,- цитирует Politico высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, комментирующего возможность прихода к власти в Австрии и Словакии пророссийски настроенных политиков.

Из этих двух стран труднее всего победить им будет в Австрии. Дело в том, что вызывающее поведение и, мягко говоря, жесткий характер Кикля, возглавлявшего МВД во время недолгого пребывания FPO у власти в 2017 году и часто бывавшего в Брюсселе, не принесли ему многочисленной армии сторонников. Находящиеся у власти «народники» очень надеются, что за оставшееся до выборов время его партия растеряет перевес, потому что избиратели, считают многие политологи, не столько поддерживают его партию и тем более его самого, сколько выступают против падения уровня жизни и экономических проблем, которые автоматически связываются с властью.

Впрочем, сам Герберт Кикль от упреков в отсутствии харизмы отмахивается.

«Я стал партийным лидером не для того, чтобы лидировать в рейтингах политиков,- говорит он.- Я стал им, чтобы побеждать на выборах».

Что касается пророссийских настроений, то Кикль уже заявлял, что в случае победы обязательно воспользуется правом вето в Евросовете. При нем Вена будет голосовать против «бессмысленных» санкций против России. За год фракция FPO в парламенте ставила для голосования десятки пророссийских резолюций. Лидер партии призывал к отмене антироссийских санкций на десятках пресс-конференций.

Во время недавнего визита в Будапешт, где он встречался с Виктором Орбаном, Кикль не скрывал своих амбиций. В январе FPO уже нарушила многолетнее безраздельное правление в крупнейшей земле Австрии – Нижней Австрии, заняв второе место на земельных выборах. Хорошие результаты Партия свободы показала и на выборах в земле Зальцбург.