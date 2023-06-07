Автоэксперт спрогнозировал снижение цен на китайские автомобили через полгода

Конкуренция среди китайских автопроизводителей, а также сокращение транспортных издержек и снижение пошлин должно привести к спаду цен на их продукцию в России.

Такое мнение высказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в интервью радио Sputnik

Эксперт отметил, что китайский автопром представлен на российском рынке разными брендами, и количество моделей, доступных потребителям в РФ, растет день ото дня. При этом россияне не торопятся покупать привезенные из Китая автомобили, обратил внимание Хайцеэр.

«Машины в избытке, однако очередей, выстроившихся за ними, я не наблюдаю. Странно, что они еще не начинают дешеветь. Возможно, рынок еще недостаточно наполнен», — предположил он, указав также на то, что в Китае те же модели автомобилей, что предлагаются покупателям в РФ, стоят значительно меньше.

«Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен», — подчеркнул Хайцеэр.

Он добавил, что помимо соперничества между компаниями цены на китайские автомобили в России могут снизиться в результате сокращения затрат на их доставку.

«Стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться», — заявил вице-президент Национального автомобильного союза, уточнив, что изменения могут произойти не ранее чем через полгода; речь может идти максимум о пяти-десяти процентах.

Ранее «Эксперт» писал, что продажи новых легковых машин в России в мае текущего года увеличились в 2,6 раза год к году и составили 72 171 автомобилей. По итогам пяти месяцев в РФ продано чуть более 322,5 тыс. «легковушек».