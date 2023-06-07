Американский тележурналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон в своем авторском шоу указал на очевидность того, что за подрывом Каховской ГЭС стоит Киев, и назвал удар по дамбе в Херсонской области актом терроризма.

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По его словам, разрушение дамбы может обернуться плохим развитием событий для Украины, однако России происходящее наносит больше ущерба, и как раз поэтому в Киеве запланировали ее уничтожение.

Карлсон также выразил уверенность в том, что ответственность за диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» лежит на нынешних украинских властях.

Телеведущий напомнил, что в декабре 2022 года издание The Washington Post цитировало украинского генерала, который заявлял, что его личный состав обстреливал из РСЗО HIMARS затворы дамбы в качестве пробного удара.

«Так что, когда начинают поступать факты, произошедшее с дамбой уже в меньшей степени кажется загадкой. Справедливо настроенный человек пришел бы к выводу, что украинцы, вероятно, ее взорвали. Так же, как они, как вы бы предположили, взорвали прошлой осенью "Северный поток" — российский трубопровод. В действительности украинцы сделали это, как мы теперь знаем», — заключил Карлсон.