Доля государства в капитале ВТБ сократилась до 61,8%

ВТБ в рамках второй за текущий год дополнительной эмиссии привлек 94 млрд руб.

Об этом рассказал зампред банка Дмитрий Пьянов, передает РБК. Доля государства в капитале кредитной организации уменьшилась почти на 15 п.п., сообщил он.

«Доля государства в начале года составляла 60,9%, потом в рамках государственной допэмиссии она увеличилась до 76,4%, а в результате второй допэмиссии она снова уменьшится — до 61,8%», — цитирует агентство Пьянова.

В общей сложности в рамках второй допэмиссии ВТБ удалось привлечь 94 млрд руб. из возможных 169,5 млрд руб. (оценочная сумма при размещении всех запланированных 9,3 трлн акций по установленной цене 0,018225 руб. за бумагу). Сообщается, что в числе покупателей акций банка был якорный «негосударственный институциональный инвестор»; название компании, и ее доля в капитале банка ВТБ раскрывать не планирует. «Мы санкционный эмитент и считаем, что риски санкционирования наших контрагентов не исчерпаны, и не хотим подвергать нашего нового инвестора этому риску», — пояснил зампред финансовой организации. По словам Пьянова, в допэмиссии ВТБ участвовало также «большое количество мелких частных инвесторов».

Согласно данным Frank Media, в приобретении акций банка могли быть заинтересованы негосударственные пенсионные фонды (НПФ) группы Газпромбанка (ГПБ), отмечает агентство.