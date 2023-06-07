Финляндия начала по-крупному зарабатывать на членстве в НАТО

Министерство обороны Финляндии закупит у финского военно-промышленного концерна Patria более 90 бронетранспортеров с колесной формулой 6x6. Это будет сделано в рамках международного проекта CAVS, в который также входят Латвия, Швеция и Германия. Помимо бронемашин, в закупки включат запчасти и инструменты, а также услуги по обучению эксплуатации и техобслуживанию. Похоже, членство в НАТО приносит Хельсинки большие деньги, пишет обозреватель финского издания Iltalehti Марко-Оскари Лехтонен.

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«Для сухопутных войск будет закуплена 91 машина. Кроме того, заключено опционное соглашение, которое дает возможность приобрести еще максимум 70 машин. Благодаря этому заказу мобильность армии будет увеличена за счет отечественных экипажных транспортных средств. Они идеально подходят для финских условий и очень рентабельны на протяжении всего жизненного цикла», — цитирует издание пресс-релиз Минобороны.

Министерство обороны Финляндии и Patria подписали предварительное соглашение еще в 2021 году, в начале 2022-го были получены три предсерийных образца для проведения испытаний. Поставки машин в рамках заключенного контракта начнутся в 2023 году. С учетом опциона общая стоимость закупки составит 208 млн евро. Представитель Patria Юсси Ярвинен назвал этот заказ «крупнейшим за многие десятилетия и поэтому имеющим большое значение».