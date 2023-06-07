Эпоха процветания в Германии подошла к концу

Согласно компьютерным моделям, пишет Bloomberg, в самом ближайшем будущем в Германии перестанет расти численность рабочей силы, составляющая сейчас 47 млн человек. Возможно, кстати, этот важный момент, знаменующий пик экономического суперцикла, превратившего разрушенную войной Германию в первую экономику Европы, уже наступил и она (численность) уже перестала расти.

«Эти дни (роста уровня жизни) закончились,- недавно провозгласил банк KfW.- Основание дальнейшего роста процветания начало разрушаться».

Статья по теме: Экономика Германии преподнесла неприятный сюрприз

В ближайшие годы, если не будут предприняты какие-то радикальные меры, численность рабочей силы в Германии в течение десятилетия снизится на 3 млн или 7%, что существенно замедлит рост ВВП, усилит инфляцию и нанесет мощный удар по средним предприятиям, составляющим основу главной европейской экономики. Одной из таких мер может быть замена уходящих на пенсию работников мигрантами. Даже для того, чтобы просто поддерживать численность рабочей силы на нынешнем уровне 47 млн человек, Германии необходимо принимать ежегодно 400 тыс. мигрантов, которые вольются в рынок труда. В прошлом, кстати, эта цифра достигалась несколько раз. В последнее время численность мигрантов резко выросла благодаря сирийцам и украинцам, покинувшим свои страны.

Однако сами немцы, основываясь на собственном опыте, скептически относятся к утверждениям экономистов о том, что рост рабочей миграции поможет вернуть экономическому росту высокие темпы. То же самое они говорили, например, в 2015 году, но через пять лет работали лишь менее половины миллионной волны мигрантов

Пик численности работоспособного населения в ФРГ был зафиксирован в конце прошлого века, но немецким властям какое-то время удавалось решать демографическую помощь при помощи миллионов мигрантов и немок, которые начали в массовом порядке выходить на работу. Однако сейчас, когда на пенсию начали выходить представители послевоенного демографического бума, эффект этих палочек-выручалочек резко ослаб.

Все это значит, что экономике для роста придется все больше полагаться на рост производительности труда. Экономисты подсчитали с учетом всех вышеизложенных проблем, что экономический рост несколько следующих десятилетий едва ли будет превышать 1%.

Этот пессимизм, кстати, разделяют и экономисты МВФ. Подобные проблемы существуют во многих европейских и не только европейских странах, но в Германии она наиболее сильная. Пожалуй, по ее силе с ФРГ может сравниться лишь Япония.

У проблемы имеются два решения: увеличивать численность рабочей силы и брать по максимуму от тех, кто сейчас работает. Однако оба эти решения трудновыполнимы.

Наиболее перспективно выглядит миграция. Министр труда ФРГ Хубертус Хайль обещает убрать все преграды, мешающие квалифицированным рабочим из других стран ехать работать в Германию. Однако волна таких мигрантов из Восточной Европы в последнее время по мере подтягивания уровня жизни в тех странах к уровню жизни в самой ФРГ начала слабеть.

Обращает на себя внимание рост числа виз в Германию, выданных в последнее десятилетие квалифицированным рабочим в Индии, Индонезии и на Филиппинах. В поисках квалифицированной рабочей силы Хайль отправился на этой неделе в Латинскую Америку вместе с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

С миграцией все предельно просто, но она чревата крупными политическими последствиями и проблемами. Примером их является обострение обстановки в прошлом году, когда в ФРГ приехал миллион украинцев. У властей на местах возникли большие трудности для их интеграции из-за нехватки мест в школах и проблем с жильем. Самым заметным последствием этого обострения стал в последние месяцы резкий рост популярности ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), выступающей против мигрантов.

В Италии, которую экономисты ставят на второе место после ФРГ по силе демографических проблем, экономически активны лишь 40% женщин трудоспособного возраста. Т.е. на Апеннинах этот «женский» резерв в отличие от Германии еще имеется. В первой экономике континента уровень экономически активных женщин вырос за последние 30 лет приблизительно на 10%, что вполне сопоставимо с США и существенно превосходит все остальные крупные европейские страны.

Остается попытаться увеличить численность рабочей силы за счет пенсионеров. В нулевые в этом вопросе был достигнут существенный прогресс, но в последние годы процесс сильно замедлился. Сейчас продолжает работать лишь 9% немцев старше 65 лет. Это намного ниже, чем в США (почти 20%) и Японии (ок. 25%). К 2030 году предполагается довести пенсионный возраст до 67 лет. Численность работающих пенсионеров продолжит расти, но будет делать это согласно компьютерным моделям медленно.

Конечно, необходимо повышать и производительность труда. В Германии с производительностью все было долгие годы в порядке, но в последнее время, особенно, после финансового кризиса, проблемы возникли и здесь. После 2015 г. производительность труда не выросла даже на 2%. Для сравнения: в США она за то же время увеличилась на 8%.

Одно из объяснений этого отставания заключается в отставании Германии в области цифровых технологий. В рейтинге Индекса цифровой экономики и общества (DESI) Еврокомиссии в 2022 г. Германия находится лишь на 13 из 27 строк. Считается, что искусственный интеллект (AI) в целом и программы типа ChatGPT могут помочь развитым экономикам с демографическими проблемами, но с этой точкой зрения согласны далеко не все. AI действительно может помочь увеличить производительность труда, но для его обслуживания тоже необходимы квалифицированные рабочие.