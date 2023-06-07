Иран запланировал создать газовый хаб при участии РФ, Туркмении и Катара

Иран при участии России, Туркмении и Катара планирует создать газовый хаб в промышленном районе Эселуйе на берегу Персидского залива, сообщил иранский министр нефтяной промышленности Джавад Оуджи, передает агентство Tasnim.

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«У нас вторые по величине запасы газа в мире, при сотрудничестве с Россией, Катаром и Туркменией мы планируем создать газовый хаб в Эселуйе», – сказал министр.

Оуджи уточнил, что подготовительные мероприятия находятся на стадии планирования.

Министр также сообщил, что удалось погасить основную часть долга перед Туркменией, и теперь Иран намерен наращивать торговлю с соседними странами. Кроме того, он напомнил об участии Тегерана в строительстве нефтеперерабатывающих заводов в Венесуэле, подчеркнув, что мир нуждается в предприятиях, против которых не действуют санкции.

