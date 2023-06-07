Кудрин рассказал о поездке в беспилотном такси

Советник по корпоративному управлению «Яндекса» Алексей Кудрин сообщил в своем Telegram-канале о запуске в московском районе Ясенево роботакси. Бывший министр финансов и руководитель Счетной палаты признался, что уже ездил в беспилотном автомобиле в другом месте и «чувствовал себя безопасно».

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Ранее в среду «Яндекс» объявил о запуске в тестовом режиме в Ясенево беспилотного такси. Заказать поездку можно в приложении «Яндекс Go». Роботакси будет работать каждый день с семи утра до часа ночи. Несмотря на беспилотный статус, в соответствии с законом в машине будет находиться водитель-испытатель, который в управлении не участвует, а только следит за безопасностью поездки.

«Я уже ездил в таком автомобиле в другом месте, чувствовал себя безопасно. Машина сама перестраивается, пропускает пешеходов. Чтобы автомобиль чувствовал себя уверенно в городе было накатано уже суммарно более 24 млн км. Это новая революция в технологиях на транспорте», — прокомментировал Кудрин.

