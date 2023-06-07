Медведев рассказал о главных преимуществах российской армии

В свете анонсированного Киевом и, по всей видимости, уже начавшегося контрнаступления Москве не стоит недооценивать силы противника в лице украинской власти и ее западных союзников, которые готовы на все, чтобы уничтожить Россию, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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По его словам, сейчас главное — максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ. «У нашей армии существенное преимущество и в авиации, и в бронетанковых силах, и в высокоточном оружии. И конечно, моральное превосходство», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в происходящем нет ничего неожиданного, поскольку у Киева отсутствует возможность выбора. «Надо наступать. Надо оправдывать полученное бабло и оружие. Разочарование хозяев может стоить зеленскому и Co не только постов, но и самой жизни», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Дмитрий Медведев пояснил, что выход у киевского режима один — «идти до конца, отправляя на погибель тысячи отмобилизованных».

По мнению зампреда Совбеза, России необходимо остановить противника, а потом начать наступление, цель которого — освобождение территорий и защита людей, а также «полное низложение нацистского киевского режима».

