Международные резервы России за месяц снизились на $11,6 млрд

Международные резервы РФ на 1 июня составили $584,175 млрд, за месяц они снизились на $11,6 млрд, а с начала года выросли на $2,186 млрд на сообщается на сайте Банка России.

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Золотовалютные резервы России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Как следует из данных регулятора, на 1 июня объем резервных активов в иностранной валюте составил $410,313 млрд (-$8,315 млрд за месяц), счет в специальных правах заимствования — $23,127 млрд (-$432 млн за месяц), резервная позиция в МВФ — $4,9 млрд (-$97 млн за месяц). Монетарное золото в резервах на эту дату оценивалось в $145,832 млрд (-$2,767 млрд за месяц).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли $581,989 млрд.

