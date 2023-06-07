Минфин разместил классические ОФЗ и линкеры на 58,7 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 58,671 млрд рублей при суммарном спросе в 85,368 млрд рублей. Бумаги с постоянным купонным доходом были размещены на 25,255 млрд рублей с датой погашения в 2029 году и на 7,463 млрд рублей — с погашением в 2036-ом, облигации с номиналом, индексируемым в зависимости от уровня инфляции, проданы на 25,953 млрд рублей, следует из информации на сайте ведомства.

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По данным Минфина, на аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26242 с датой погашения 29 августа 2029 года было продано бумаг на сумму 25,255 млрд рублей при спросе 48,648 млрд рублей. Выручка от размещения оценена в 25,085 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 96,0235% от номинала, что соответствует доходности 10,10% годовых. Цена отсечения установлена на уровне 95,97% от номинала, что соответствует доходности 10,11% годовых.

На втором аукционе по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска № 26240 с датой погашения 30 июля 2036 года было продано бумаг на сумму 7,463 млрд рублей при спросе 9,866 млрд рублей. Выручка от размещения составила 5,768 млрд рублей при средневзвешенной цене 75,1234% от номинала, что соответствует доходности 10,81% годовых.

Еще на одном аукционе, состоявшемся 7 июня, были проданы линкеры ОФЗ-ИН выпуска № 52005 с датой погашения 11 мая 2033 года на общую сумму 25,953 млрд рублей по номиналу при спросе 26,854 млрд рублей. Средневзвешенная цена — 95,0036% от номинала, что соответствует доходности 3,11% годовых. Выручка от аукциона составила 24,808 млрд рублей при цене отсечения 95%, что соответствует доходности в 3,11% годовых.

