Минобороны РФ рассказало об отражении попыток ВСУ прорвать российскую оборону под Артемовском

Министерство обороны РФ сообщило о безуспешных попытках украинских сил прорвать оборону российских войск на Донецком направлении, в том числе в районе освобожденного ранее Артемовска.

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«Вооруженные силы Украины, не добившись целей наступления и понеся существенные потери на Южно-Донецком направлении, предпринимали попытки прорвать оборону наших войск на Донецком направлении в районе города Артемовск», — указывается в сводке ведомства.

Отмечается, что в течение суток действиями «Южной» группировки войск успешно отражены восемь попыток наступления украинских штурмовых отрядов в направлении ряда населенных пунктов и западной окраины Артемовска.

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«Цели наступления противник не добился. Вклинения в нашу оборону не допущено», — подчеркивается в сообщении.

Уточняется, что за сутки было уничтожено около 415 украинских военнослужащих, два танка, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица «Мста-Б».

«На Времевском выступе решительными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, ракетных войск и артиллерии, в течение суток отражены три атаки противника силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Нескучное Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области», — говорится в сводке Минобороны. Также сообщается, что отражена атака штурмового подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новодонецкое (ДНР) — село находится под контролем российских вооруженных сил, подчеркнули в министерстве.

«В результате огневого поражения колонны украинской бронетехники, выдвигавшейся в направлении совхоза «Октябрь», большая часть бронемашин была уничтожена. Оставшиеся на ходу отступили на исходный рубеж», — рассказали также в министерстве.

Уточняется, что в общей сложности на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 190 украинских военнослужащих, восемь танков, в том числе два колесных АМХ-10 производства Франции, 20 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы Д-20 и Д-30, а также пушка «Гиацинт-Б»; в районе населенных пунктов Омельник и Гуляйполе Запорожской области уничтожены склад боеприпасов и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Купянском направлении пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожено более 50 боевиков и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

На Красно-Лиманском направлении пресечена деятельность двух украинских ДРГ, уничтожено более 70 украинских военнослужащих; на Херсонском направлении ликвидировано до 60 боевиков.

Отмечается, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток поражены 93 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 137 районах; средствами ПВО в районе Никифоровки (ДНР) сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а у села Любицкое (Запорожская область) сбит украинский истребитель МиГ-29.