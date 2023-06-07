Около 1,3 тыс. человек эвакуированы после разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области после прорыва Каховской ГЭС затоплено примерно 2,7 тыс. домов в 15 населенных пунктах.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «В них в общей сложности проживали 22 тыс. человек. Эвакуированы почти 1,3 тыс. человек», — рассказал собеседник агентства.

Власти Херсонской области ввели режим чрезвычайной ситуации по всему региону.

В ночь на 6 июня в результате обстрелов ВСУ произошло разрушение задвижек на Каховской ГЭС, начался неконтролируемый сброс воды, в зоне подтопления оказались 14 населенных пунктов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал удар по станции преднамеренной диверсией со стороны Украины и подчеркнул, что всю ответственность за последствия должен нести Киев.

Как сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, населенный пункт Корсунка, расположенный на левом берегу Днепра, к настоящему моменту полностью ушел под воду. «Населенный пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — уточнил мэр.

В Новой Каховке уровень воды, который накануне достигал 12 м, сейчас спадает. По состоянию на 08:35 он упал на полметра в сравнении с пиковым. По словам Леонтьева, без вести пропали семь человек.