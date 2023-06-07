Ситуация на рынке нефти становится интересной

Стоимость нефти частично стабилизировалась после обвала во время торгов 6 июня. Инвесторы решали, что важнее: сокращение мирового спроса на сырье или политика ОПЕК+ по поддержке нефтяных цен.

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В начале недели цены выросли на 3%, после того как Саудовская Аравия пообещала еще больше сократить добычу в июле. Но положительное сальдо торгового баланса Китая снизилось в мае до 13-месячного минимума — главным образом из-за неожиданного падения экспорта, поскольку падает внешний спрос на китайские товары. Импорт также снизился, сигнализируя о слабых экономических тенденциях крупнейшего в мире импортера нефти. И утро среды, 7 июня, показало, что сокращение спроса все же важнее: цены на нефть упали на азиатских торгах, поскольку слабые данные по торговле Китая усилили опасения по поводу замедления спроса в стране.

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В то же время Управление энергетической информации США (EIA) заявило, что рынки нефти будут ужесточаться во второй половине года, поскольку вступают в силу сокращения поставок Саудовской Аравией и ОПЕК+, и это отчасти поддержит цены. Агентство ожидает, что если к концу 2023 года Brent и упадет, то только чуть ниже 80 долларов.

Нефтяные рынки восприняли и неоднозначные сигналы отраслевых данных из США. Они показали, что запасы сырой нефти сократились больше, чем ожидалось. Это можно было бы объяснить сезонным ростом спроса, но этому противоречат данные о неожиданном увеличении запасов бензина и дистиллятов и подозрение на снижение экономической активности в Штатах.

Продолжали накапливаться и другие слабые экономические показатели. В частности, данные, вышедшие в среду, свидетельствуют о едва заметном росте экономики Австралии в первом квартале 2023 года. Ранее опубликованная на этой неделе информация показывает, что в мае существенно замедлился рост сектора услуг в США, а в апреле сократилось число производственных заказов в Германии.

В результате, опасения по поводу глобальной рецессии, которая может ограничить спрос на нефть в этом году, удерживают цены на низком уровне. Весь рост, который был достигнут на этой неделе на фоне сокращения поставок ОПЕК+, оказался нивелирован. Фьючерсы на Brent подешевели утром еще на 0,4%, до 76,00 долл. за баррель, а на сорт WTI упали на 0,3%, до 71,49 долл.

Ставка — больше, чем статистика

Рынок критически оценил реальный эффект снижения добычи в рамках сделки ОПЕК+, поясняет эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Реакция явно слабая, констатирует он, учитывая амбициозные планы дополнительно сократить добычу ОПЕК+ на 3,34% (1,4 млн барр./сутки) в 2024 г., а также решение России и Саудовской Аравии добровольно снизить добычу уже в ближайшее время.

Важнее отраслевой статистики и договоренностей ОПЕК+ для рынка нефти продолжает оставаться вероятность замедления глобального спроса, признает эксперт. А именно — здоровье экономики Китая и денежно-кредитная политика США. В начале июня ожидания рынка (на базе значений фьючерсов CME Watch) в отсутствие существенных новостных поводов стали указывать на растущую вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п., до 5,25–5,5%, а часть участников рынка (19%) ожидает повышения сразу на 50 б.п. При этом одним из следствий ожидания предыдущего повышения ставки стали кризисные явления в банковском секторе США в марте.

Закручивание гаек денежно-кредитной политики порождает неуверенность инвесторов в реализации сценария мягкой рецессии и сохранении спроса на нефть, говорит Миронюк. Проблемы банковского сектора возникают внезапно, и чтобы быстро купировать кризис ФРС уже пришлось допустить резкий рост баланса. Это свело на нет почти все усилия по его сокращению в течение прошлого года.

«А значит, неэффективность банковского сектора и возможный более длительный период высокой инфляции перекладываются на плечи налогоплательщиков, — констатирует аналитик. — Как следствие — возможная стагнация спроса не только в секторе потребительских товаров, но и в других сферах. Нефть, как один из наиболее волатильных активов, реагирует на изменение рыночного сентимента прежде всего в производстве и логистике.»



Эффект от договоренностей ОПЕК+ добавил котировкам нефти Brent лишь немногим более 2 долларов, позволив им показать локальные максимумы выше 78 доллара за баррель. Но к 7 июня цена нефти вернулась к значениям начала месяца. Краткосрочные перспективы для нефти, полагает Евгений Миронюк, — продолжение движения в рамках локального диапазона 71,3–78,7 доллара за баррель Brent.

То ли в сторону 90, то ли в сторону 60

Ситуация на рынке нефти становится интересной, констатирует финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Сергей Чеврычкин. В начале месяца на рынке появились покупатели, которые за неделю подняли цену на 5,2%. На рост котировок повлияли воскресные заявления по общему сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ до конца 2024 года — на 3,66 млн баррелей в сутки от уровня октября 2022 года. Также драйвером роста цен на «черное золото» стала новость о том, что Саудовская Аравия в июле сократит добычу нефти до 9 млн баррелей в сутки.

Однако зона сопротивления 77,5–78,5 долл. за баррель снова стала преградой, и цены вернулись в середину торгового диапазона 71,4–78,6, сформировавшегося в начале мая. По состоянию на 9:00 мск стоимость нефти марки Brent составляет 75,71 долл. за баррель, указывает аналитик.

Сегодня в 17:30 мск выходит еженедельная статистика по запасам сырой нефти, которая может добавить динамики ценам. Технический анализ, указывает Чеврычкин, дает основания для умеренного оптимизма относительно возможной смены нисходящей тенденции в среднесрочной перспективе. На дневном графике заметно снижение силы «медведей» — скорость и резкость нисходящего тренда падают, котировки больше времени находятся в боковике, откаты и отскоки покупателей становятся глубже. Зона 70,1–78,6 долл. за баррель удерживается с марта этого года и может претендовать на разворотную. В случае подтверждения сценария откроется путь в диапазон 89–90 долл.

Вместе с тем, продолжает эксперт, сценарий с продолжением нисходящего движения не исключен, потому что четкого сигнала по подтверждению разворота тенденции пока нет, и зона 70,1–78,6 может стать консолидацией, где продавцы одержат верх, а котировки нефти отправятся в район $60–66 за баррель.

Правительство согласовало сокращение выплат нефтекомпаниям по демпферу с 1 сентября на 50 млрд руб. в месяц, добавляет Чеврычкин. В мае такие выплаты составили более 100 млрд руб. Возможно, нефтегазовые компании переложат затраты на потребителей, то есть поднимут цена на топливо в пределах текущей инфляции.

Эксперт также отмечает снижение спрэда между нефтью марки Brent и Urals. В первом квартале (январь-март) он в среднем составлял 40%, а в апреле–мае снизился до 30%. Майская цена Urals в среднем составила 53,3 долл. за баррель, а средняя стоимость Brent — 75,7 долл.

«Будем надеяться, что снижение спрэда положительным образом отразится на доходах бюджета в этом году», — заключает Сергей Чеврычкин.