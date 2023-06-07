Путин назвал приоритетами для РФ стимулирование рынка труда и технологический суверенитет

Стимулирование рынка труда является одним из приоритетов России, заявил президент РФ Владимир Путин; при этом важно задействовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, подчеркнул он.

«В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий "бережливого производства", модернизации предприятий. И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости», — говорится в приветственной телеграмме президента, направленной участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства отметил, что сейчас необходимо сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, а также снижении неравенства и бедности.

«При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», — указывается в обращении главы государства.

ПМЭФ пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема в этом году — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».