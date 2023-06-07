Росстат назвал количество граждан, живущих за чертой бедности

Численность россиян с доходами ниже границы бедности в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2022 года сократилась с 20,9 млн до 19,6 млн человек — это составляет 13,5% от всех жителей страны. На снижение уровня бедности повлияли адресные социальные программы для наиболее уязвимых групп населения, рост заработных плат, пенсий и иных видов доходов, сообщили в пресс-службе Росстата.

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«В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 тыс. 026 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2022 года доля малоимущего населения сократилась на 0,8%, с 20,9 млн до 19,6 млн человек», — говорится в сообщении Росстата.

При этом по итогам IV квартала 2022 года доля малоимущих составила 7,9% (11,6 млн) от всего населения страны, а среднегодовой показатель был на уровне 9,8% (14,3 млн).

В Росстате также сообщили, что денежные доходы россиян в I квартале увеличились по сравнению с прошлогодним показателем на 8,7%. Рост реальных денежных доходов составил 0,1%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 66,778 тыс. рублей (+10,7% год к году). Реальная начисленная заработная плата увеличилась по сравнению с I кварталом 2022 года на 1,9%.

Средний размер назначенных пенсий в январе-марте составил 19 тыс. 341 рубль, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 14,53%. В реальном выражении этот показатель вырос на 5,4%. Объем соцвыплат населению в I квартале составил 3,4 трлн рублей (19,4% в структуре общего объема денежных доходов) и увеличился по сравнению с I кварталом 2022 года на 4,1%.

«Благодаря адресным мерам социальной поддержки доходы наименее обеспеченного населения выросли в I квартале 2023 года на 30,7% в номинальном выражении», — отметили в федеральной службе госстатистики.

