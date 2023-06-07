Рост ВВП в России составит в 2023 году 1-2% — Путин

Согласно прогнозам экспертов, ВВП России в текущем году может вырасти на 1-2%.

Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина, адресованной участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума.

«По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2 процента. При этом важно максимально использовать открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», — указывается в сообщении.

Президент отметил, что российское бизнес-сообщество активно действует в нынешних экономических реалиях, и поблагодарил руководителей и коллективы предприятий, «которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций».

Россия по итогам 2023 года может оказаться в числе лидеров среди развитых стран по темпам экономического роста, заявлял в ходе встречи с Владимиром Путиным глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, прогноз темпов роста развитых экономик от МВФ составляет 1,3-1,6%, а прогноз для России —1,2%.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня. Главная тема в этом году — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».