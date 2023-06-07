Слабоалкогольные напитки крепко попали

Общественники и депутаты предложили возобновить по всей стране внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Инициатива связана с массовым отравлением контрафактным сидром в Приволжском федеральном округе (ПФО). Соответствующее обращение общественной организации "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) и депутатов Госдумы направлены в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг, сообщили «Известия».

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Общее число пострадавших в результате употребления контрафактного сидра в шести регионах ПФО составило 90 человек, 32 человека умерли. Больше всего людей пострадало в Ульяновской области, где власти сообщили о 51 случае отравления, включая 20 летальных исходов. Кроме того, отравились жители Нижегородской, Пензенской, Самарской областей, а также Удмуртии. По факту отравления возбуждено уголовное дело.

Глава ОПИ Олег Павлов отметил, что не менее 71% компаний, производящих пиво и пивную продукцию в России, ведут деятельность с нарушениями обязательных требований. Он считает, что поэтапность внедрения маркировки пива и слабоалкогольных напитков, начавшегося с 1 апреля 2023 года, привела к неполному контролю всех участников оборота и разновидностей продукции, в результате чего в настоящее время остается «простор для злоупотреблений».

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагают принять более жесткие меры в отношении всех производителей, отмечая, что «данная ситуация создает серьезную угрозу для жизни и здоровья россиян».

«Политика повышения акцизов на алкогольную продукцию стимулирует производство дешевого контрафактного алкоголя, тогда как государственная монополия на производство и оборот этилового спирта позволит избавить данный рынок от суррогата, а также значительно повысит доходы бюджета», — отмечается в письме депутатов главе правительства.

Они предлагают отменить действие моратория на проверки бизнеса, который не позволяет государству контролировать качество продукции предпринимателей. Мораторий, введенный в марте 2022 года, в конце декабря был продлен на 2023-й.

Маркировка пробы не берет. Но…

Маркировка — это самый действенный способ контроля над оборотом, так как обеспечивается прослеживание товара от производителя до конечного потребителя, отмечает Юлия Русинова, эксперт комитета по автоматизации решений для прослеживаемости движения товаров и денежных средств «Деловой России», директор центра компетенций по цифровой экономике и GR ГК «АТОЛ». И если появляется большая разница между произведенной и проданной продукцией, очевидно нарушение.

Маркировка пива на производстве и при импорте уже обязательна для пива в кегах, рассказывает эксперт. Производители пива в стеклянной и полимерной упаковке должны подготовится к этому процессу к 1 октября текущего года, в иной таре — к 15 января 2024 года.

Однако, предупреждает Юлия Русинова, важно понимать, что маркировка показывает нам что, сколько, где и кем было произведено или продано. Но она не может брать пробы с продукции и дать понять, насколько реально она была произведена без нарушений: с точки зрения разрешительной документации, соблюдения санитарных норм и правил.

«Для обеспечения исполнения требований оборота продукции (тем более, такой как пиво) необходимо внедрять различные виды контроля — систему маркировки, внеплановые проверки. Улучшить ситуацию поможет, безусловно, совместная работа компетентных служб. Только такая системная работа позволит решить проблему и обеспечить рынок качественной безопасной продукцией», — считает Юлия Русинова.

По ее словам, поэтапное введение дает возможность настроить работу с маркированными товарами более эффективно и менее трудозатратно.

«Если вы обратите внимание на любую товарную группу, маркировка запускается не одним днем. Сначала проводят эксперимент, в котором может поучаствовать каждый. На основании него формируются правила работы с маркированными товарами, учитываются производственные процессы, условия логистики, хранения товаров и иные. От момента принятия правил маркировки до старта работы с маркированным товарами проходит от 3 до 9 месяцев. А от начала запуска маркировки по товарной группе до полного внедрения системы может пройти 1-2 года. Это дает возможность пересмотреть процессы работы с маркированным товаром, подобрать лучшее решение для каждого участника. Но самое главное — это позволяет знать цепочку движения товара, сократить не маркированные остатки и так далее», — рассказывает Юлия Русинова.

Помимо этого, добавляет эксперт, маркировка решает ряд проблем связанных, не только с движением, а с качеством товара. В системе аккумулируются сведения о составе продукции, сроке годности и прочее. Приложение для потребителя «Честный знак» дает возможность ознакомиться со всей информацией о таком товаре. Система маркировки не стоит на месте, мы видим внедрение инструментов и функций, позволяющих учесть потребности участников оборота в разных товарных группах.

«И все же совершенно не ясно, как маркировка готовой продукции может уберечь отрасль слабого алкоголя от контрафакта. Как на пищевом производстве оказался яд, метанол, метиловый спирт? Вот этот вопрос намного важнее... — говорит председатель совета директоров «Леонардо» Борис Кац. — При этом все дополнительные системы контроля бьют по легальным производителям, но легко обходятся тем, кто готов нарушать законы, не оглядываясь на последствия».

Странно, что газированный яблочный сок со спиртом оказывается сделать проще, чем нормальный сидр, отмечает Борис Кац. Сидр — дешёвый продукт. Удивительно, что и его стало выгодно подделывать. Увеличение контроля приведёт, вероятно, к ещё большей выгоде делать подделки, предполагает эксперт.

За и против проверок

Что касается проверок в целом, то, уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский, проверка качества любой алкогольной продукции — ключевой момент в отрасли. Скорее всего, предполагает он, желание производителя любой ценой снизить себестоимость привели к катастрофическому последствию. Иначе как объяснить попадание в сидр смертельно опасного метанола и этилбутирата. Безусловно, мораторий на проверку алкогольной отрасли, который был введен в марте 2022 года и продлен вплоть до конца текущего, должен быть отменен и как можно скорее.

«Я считаю, что введение маркировки пива и слабоалкогольной продукции в кегах с 1 апреля текущего года, в первую очередь было направленно на предотвращения экономических злоупотреблений и контроля оборота как такового. Контроль качества был как-то обойден стороной. Показательно, что учредитель предприятия, производящего смертельный напиток в 2022 году, уже привлекался к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции без документов», — говорит Николай Переславский.

«То, что произошло — совсем не рядовой случай, — уверена старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. — Случилась ужасная трагедия, на нее надо как-то реагировать, поэтому на этой волне сейчас будет поступать большое количество различных предложений. Тем не менее, мне кажется, что именно сейчас необходимости в дополнительных проверках нет. Сначала надо разобраться в причинах произошедшего и только потом, на основании этого, делать какие-то выводы и принимать меры».

Если массовые проверки начнутся сейчас, они будут скорее формальными, полагает Гусятникова. Во-первых, контролирующие органы не смогут проверить абсолютно все партии, во-вторых абсолютно всех производителей. От этого никому не станет легче, а главное — это не приведет к желаемому результату. Возможно, предполагает юрист, действительно есть необходимость в ужесточении контроля за производителями и продавцами слабоалкогольных напитков, но к этому шагу надо подходить обдуманно, а не формально.

