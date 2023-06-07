Товарооборот между Россией и Кубой вырос в девять раз

Взаимный товарооборот России и Кубы, несмотря на неблагоприятные внешние условия, в прошлом году оценивался в 60 млрд рублей, по итогам января-апреля текущего года он вырос в девять раз, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече со своим кубинским коллегой Мануэлем Марреро Крусом.

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«Несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в прошлом году взаимный товарооборот составил почти 60 млрд российских рублей, или более 20 млрд кубинских песо. В текущем году положительная динамика сохраняется. По итогам января – апреля объем торговли вырос в девять раз по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. И мы видим, что он будет продолжать расти», — цитирует пресс-служба Мишустина.

Он напомнил, что в мае в Гаване были достигнуты двусторонние договоренности в области финансов, промышленности, энергетики и транспорта. Премьер-министр РФ также отметил, что большое значение придается реализации крупных и долгосрочных совместных проектов, уточнив, что в первую очередь имеет в виду увеличение нефтеотдачи на кубинских месторождениях нефти и модернизацию металлургического комбината в Гаване.

«Мы приветствуем решение возглавляемого вами правительства предоставить льготные условия для работы российского бизнеса на кубинском рынке. Знаю, что наши бизнесмены очень рады этому решению и строят соответствующие, в том числе инвестиционные, планы работы на Кубе. Мы предлагаем активнее развивать сотрудничество в туристической сфере. С 1 июля группа "Аэрофлот" начинает регулярные рейсы на Кубу. Это будет способствовать росту взаимных поездок наших граждан, укреплению деловых, культурных связей, развитию туризма», — добавил Мишустин.

Мануэль Марреро Крус отметил особый характер исторически сложившихся отношений с Россией. И укрепление этих отношений, по его словам, особенно актуально на фоне действий недружественных стран, пытающихся «отстранить Россию от участия в крупных международных мероприятиях». Премьер-министр подчеркнул, что кубинское правительство осуждает такие действия западных стран.

