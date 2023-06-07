Товарооборот РФ и Китая за период с января по май вырос на 40,7% год к году

За первые пять месяцев 2023 года товарооборот России и Китая вырос на 40,7% в годовом выражении и составил $93,8 млрд.

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Как сообщает Главное таможенное управление КНР, экспорт из Китая в РФ за этот период увеличился на 75,6% и составил примерно $42,95 млрд. Импорт российских товаров и услуг вырос на 20,4%, до $50,85 млрд. Таким образом, положительное сальдо России за январь — май составило $7,9 млрд, снизившись по сравнению с тем же периодом 2022 года примерно в два раза.

Уточняется, что в мае объем торговли между двумя странами составил $20,57 млрд, увеличившись по сравнению с апрелем на 7%; импорт из России в месячном исчислении вырос на 17%, до $11,3 млрд.

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Основная часть стоимости поставляемых из России в Китай товаров приходится на нефть, природный газ и уголь. Из РФ импортируется главным образом медь, медная руда, древесина, а также топливо и морепродукты. КНР поставляет в Россию широкий перечень товаров, значительная доля приходится на смартфоны, промышленное и специализированное оборудование, игрушки, обувь, транспортные средства, кондиционеры и компьютеры.

В 2022 году товарооборот между Россией и Китаем вырос на 29,3%, до рекордных $190,27. Обе страны поставили задачу довести показатель до $250 млрд к 2024 году.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе визита в КНР в конце мая отметил, что отношения России и Китая находятся на беспрецедентно высоком уровне, характеризуются взаимным уважением интересов друг друга, стремлением вместе отвечать на новые вызовы, которые связаны с усилившейся турбулентностью на международной арене и незаконным санкционным давлением со стороны коллективного Запада.