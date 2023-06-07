Накануне, 5 июня, украинские диверсанты подорвали аммиакопровод Тольятти — Одесса в Харьковской области, есть пострадавшие.

Об этом сообщило Минобороны России.

«5 июня oколо 21:00 московского времени в районе населенногo пункта Масютовка Харьковской oбласти украинской диверсионно-разведывательной группой был oсуществлен подрыв аммиакопровода Тольятти — Одесcа. В результате данного террoристического акта имеются пострадавшие cреди мирного населения», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

«В наcтоящее время через поврежденные участки трубoпровода идет стравливание остатков аммиака с украинской территoрии. Пострадавших среди российских военноcлужащих нет», — уточнили в оборонном ведомстве.

Подрыв аммиакопровода может поставить крест на будущем зерновой сделки, заявил агентству «РИА Новости» независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. «Взрыв означает невозможность рестарта не только аммиакопровода, но и Одесского припортового завода, являющегося его конечным пунктом ... И, конечно, диверсия на аммиакопроводе Тольятти — Одесса (равно как и обрушение дамбы Каховской ГЭС) может поставить крест на дальнейшей судьбе зерновой сделки: после нее нет смысла ее продлевать», — сказал Хазанов.

По его словам, трубопровод с момента его остановки в прошлом году, скорее всего, не работал — вероятно, из трубы не был удален весь содержащийся в нем аммиак. На восстановление поврежденного участка трубопровода вероятно уйдет один-два месяца, предположил эксперт.

Так называемая Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали в Стамбуле Россия, Украина, Турция и ООН, предполагает вывоз сельхозпродукции из украинских портов, в том числе Одессы. Зерновая сделка является составной частью пакетных договоренностей, также в них входит обязательство по разблокировке российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. В Москве неоднократно указывали на то, что вторая часть соглашений не выполняется.