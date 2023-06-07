В Челябинске запустили первое в России производство сверхбольших стеклопакетов

Компания «Модерн Гласс» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) запустила не имеющее аналогов в России производство архитектурных сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 метров. Они используются для остекления фасадов зданий и придания разнообразия интерьерам общественных зон. Общие инвестиции в запуск производства составили 2,2 млрд рублей, из которых 1,58 млрд в виде льготного займа по программе «Приоритетные проекты» предоставил федеральный ФРП.

До запуска нового производства сверхбольшие стеклопакеты (так называемый формат «супер-джамбо») в России не выпускали, а импортировали в основном из Европы и Китая. К концу 2024 года объем производства сверхбольших стеклопакетов под брендом Hugesize на «Модерн гласс» составит до 3,8 тысячи тонн в год. Это позволит заместить до 90% импорта крупноформатных стеклоизделий и соответствующей продукции строительного назначения.

«Запуск такого производства предоставил новые возможности для реализации проектов отечественным архитекторам, проектировщикам и производителям листового стекла, по сути, создавая в России новую отрасль сверхбольших и сверхпрозрачных материалов. А наше предприятие теперь может расширить свое участие на рынке архитектуры России и стран ближайшего зарубежья», — рассказал генеральный директор «Модерн Гласс» Михаил Дедович.

Новое оборудование, установленное на заводе, позволяет перерабатывать стекло размером до 3,3×12 метров. Речь идет о таких процессах, как резка стекла, механическая обработка, закалка, ламинирование, цифровая печать, изготовление стеклопакетов. Также на нем можно изготавливать высокоселективные стеклопакеты с двойным или тройным содержанием серебра, энергоэффективность которых в несколько раз больше по сравнению с существующими решениями.

Сложность изготовления сверхбольших стеклопакетов заключается в том, что при существенных колебаниях дневной и ночной температур есть риск самопроизвольного разрушения стекла. Поэтому такое стекло надо дополнительно укреплять. Основа для производства продукции архитектурного назначения — это закаленное стекло, которое прочнее обычного в пять-семь раз и выдерживает большие температурные перепады — до 160°С между кромкой и серединой стекла. В целом, при производстве стеклоизделий «Модерн гласс» использует более 160 видов стекла, отличающихся по толщине, типу покрытия и назначению.

Уже сейчас в России проектируются и строятся здания, в которых будут использоваться стеклопакеты Hugesize. Это, в частности, спорткомплекс «Олимпийский», ЖК «Бадаевский», небоскребы iCity и One Tower, штаб-квартира «Яндекса» и «Сбербанк Сити» в Москве, вторая очередь «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге и другие.

Ранее компания «Модерн Гласс» за счет другого займа ФРП модернизировала производство стеклопакетов архитектурного и оконного назначения, ламинированного и закаленного стекла, а также закаленного эмалированного стекла. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей, в том числе 500 млн рублей предоставил федеральный ФРП. Закупленное оборудование позволило увеличить производственные мощности на 25%, а также снизить потери сырья с 7% до 2%. Благодаря этому проекту компания стала одним из лидеров в России по обработке крупноформатного стекла джамбо-формата до шести метров с мультифункциональными и энергосберегающими мягкими покрытиями.