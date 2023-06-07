В мае россияне оформили рекордный объем потребкредитов

Объем выданных российскими банками потребительских кредитов в мае текущего года вырос до 662,5 млрд руб.

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Это рекордный месячный показатель за все время ведения статистики аналитиками Frank RG, пишет РБК со ссылкой на материалы компании, которая публикуют данные с декабря 2013 года.

Отмечается, что по отношению к апрелю месячный объем выданных потребкредитов вырос на 11%, а по сравнению с кризисным маем 2022 года — почти в 3,4.

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В прошлый раз сопоставимый объем кредитов наличными был зафиксирован в августе 2021 года, когда месячный объем достигал 644,1 млрд руб.

В количественном выражении число выданных в мае потребительских кредитов по сравнению с апрелем выросло на 19%, почти до 3,3 млн, что также является максимальным показателем за всю историю ведения статистики. Если сравнивать с маем 2022 года, то число выдач кредитов наличными увеличилось почти в 3,5 раза.

Уточняется, что при этом средний чек кредита наличными сократился до 200,9 тыс. руб. — это на 6,4% меньше, чем в апреле (214,6 тыс.), и на 2,3% меньше, чем в мае прошлого года (205,6 тыс.)

Ипотека и автокредиты в минувшем месяце также продемонстрировали внушительный рост, отмечают эксперты: объем ипотечных кредитов по сравнению с апрелем вырос на 4%, до 591,5 млрд руб. (максимум с начала года), а объем автокредитов в мае достиг 117,9 млрд руб., что является рекордом с начала ведения статистики.

В апреле председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что потребительское кредитование, испытавшее спад в середине 2022 года, начало постепенно восстанавливаться. Регулятор оценивает темпы роста кредитования граждан как нормальные.