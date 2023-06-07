В Минобороны рассказали об успешных ударах по позициям ВСУ и уничтожении западной военной техники

Армейская авиация и артиллерия группировки российских войск «Центр» ударили по позициям трех украинских бригад.

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Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — рассказал он.

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Уточняется, что в районах Невского и Червоной Дибровы оперативно-тактическая авиация российской группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам противника.

Подразделения Западного военного округа продвинулись на Купянском направлении, рассказал агентству командир расчета гаубицы Д-30, помогающего пехоте. «На данном участке пару дней назад мы провели наступательные действия, захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила. Теперь ожидаем контратаку противника, работаем по плановым и внеплановым целям», — сказал он.

По словам начальника пресс-центра группировки «Восток», которые приводит Минобороны РФ, нa Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение противнику, пытающемуся вести активные действия. Наступление противника успешно сдерживается. зенитчиками мотострелковых подразделений сбит вертолет Ми-24 ВСУ; расчетами зенитных ракетных комплексов «Оса» и «Тор» сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов «Фурия» и один БПЛА «Валькирия».

«На Запорожском направлении огнем гаубичной артиллерии поражены опорные пункты в Нестерянке, Каменском и Новоандреевке, уничтожена живая сила в пункте временной дислокации в районе Малые Щербаки, живая сила на позициях боевиков в районе Червоной Криницы», — проинформировал глава пресс-центра.

По его словам, в районе Новоандреевки уничтожена гаубица М777 американского производства; в районе Энергодара сбит украинский самолет Су-25.

«Военнослужащие группировки "Восток" проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Командир отделения взвода управления самоходно-артиллерийской батареи мотострелковой бригады группировки сержант Александр Колосов выполнял обязанности командира артиллерийского орудия. В ходе боя, находясь под постоянным огневым воздействием противника, расчет орудия под командованием сержанта Колосова грамотными действиями уничтожил два опорных пункта противника, польский миномет и 15 боевиков», — отмечается в сообщении Минобороны.