В Минпромторге рассказали, что удалось импортозаместить производителям автоэлектроники в РФ

Российским предприятиям удалось заместить импортные электронные блоки управления, жгутовую продукцию, разъемы для нее, а также — частично — датчики, необходимые для автопрома.

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Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

«Сейчас удалось заместить электронные блоки управления (занимают основную часть электронной архитектуры в автомобиле), частично заменены датчики, разъемы жгутовой продукции, жгутовую продукцию», — отметил он, комментируя тему локализации производства электронных автокомпонентов в РФ.

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Чиновник напомнил, что ведущие зарубежные производители электронных блоков управления для автопрома, такие как Valeo, Bosch и Continental, прервали поставки в Россию, нарушив все договорные обязательства.

«В марте 2022 года совместно с автопроизводителями и производителями радиоэлектроники было принято решение о переходе на санкционно-стойкие электронные блоки управления и унификации базовых радиоэлектронных компонентов с последующим использованием российских компонентов», — цитирует агентство заместителя главы Минпромторга. Он пояснил, что такими решениями удалось избежать остановки конвейеров.

Замминистра уточнил, что производство и поставки автоэлектроники осуществляют, в частности, компании «Автоком» (Самара), «Автоэлектроника» (Калуга) и «Автоприбор» (Владимир).