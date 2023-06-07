В Москве рассказали о реализации целей устойчивого развития

Правительство столицы поддерживает экологичные проекты, способствующие достижению восьми целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на международном форуме «Экология».

Так, инвесторы, соблюдающие жесткие требования по экологичности с марта 2022 году могут получить землю в аренду за рубль в столице. С февраля этого года власти также вдвое сократили срок выполнения административных процедур за счет упрощенных требований к строительству промышленных объектов, на которых выполнены все условия по безопасности и недопущению вреда окружающей среде, добавил Овчинский.

Как отметили в пресс-службе департамента, Москва не первый год вовлечена в повестку по достижению ЦУР. Этому способствуют проекты государственно-частного партнерства, в частности заключение офсетных контрактов и программа создания мест приложения труда не только в центре, но и спальных районах города.

Помимо этого, Москва стала первым городом, где

появилось индустриальное строительство, когда стройка ведется не на самом объекте, а на заводе. Это помогает снизить ущерб окружающей среде, так как готовые модули собирают на производстве, а затем их доставляют на стройплощадку.

В столице промышленные предприятия внедряют современные технологии и модернизируют производства для повышения экологичности, отметили в пресс-службе.

Сейчас Москва реализует проекты по восьми целям ЦУР из семнадцати. Среди них «Качественное образование», «Достойная работа и экономический рост», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Уменьшение неравенства», «Устойчивые города и населенные пункты», «Ответственное потребление и производство», «Мир, правосудие и эффективные институты», «Партнерство в интересах устойчивого развития».